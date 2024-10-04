Израиль ударом по Бейруту пытался убить преемника «Хезболлы»

Израильская авиация атаковала южную окраину Бейрута, чтобы ликвидировать вероятного преемника убитого главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы — Хашима Сафи ад-Дина. Об этом сообщил сайт Axios .

Израильские чиновники подтвердили изданию, что целью удара был возможный лидер организации. Эту информацию также подтвердил телеканал Al Hadath.

В сентябре ЦАХАЛ ударил по бункеру Насруллы в южном пригороде Бейрута. В результате атаки погиб лидер «Хезболлы» погиб, а также его дочь и племянник.

ЦАХАЛ 3 октября сообщил, что военные атаковали штаб разведки ливанского движения, который занимался сбором угрожающих безопасности Израиля сведений. В ночь на 3 октября израильская армия впервые выпустила ракету по центру Бейрута, снаряд попал в район Башура. В результате погибли шесть человек.

По словам очевидца, взрыв прогремел неподалеку от здания парламента. Ракета влетела в дом, начался пожар. В израильской армии отметили, что атаковали военные объекты «Хезболлы».