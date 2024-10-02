Израильские военные наносят удары по объектам «Хезболлы» в столице Ливана, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Там добавили, что подробности операции сообщат позднее.
«Первоначальный отчет — в настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам террористов „Хезболлы“ в Бейруте. Подробности будут опубликованы позднее», — сообщили в ЦАХАЛ.
Очередное обострение конфликта между Израилем и Ираном случилось вечером 1 октября. Иранские военные выпустили около 500 ракет — в КСИР сообщили, что около 90% снарядов достигли своих целей. Президент США Джо Байден приказал военным заступиться за Израиль.
Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
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