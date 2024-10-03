ЦАХАЛ впервые атаковал центр Бейрута

Израильская авиация впервые осуществила удар по центральному району Бейрута — Башура. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Взрыв был очень сильный — это на соседней улице от меня, в Башура. Тут до парламента идти пять минут. Ракеты ударили прямо по дому», — рассказал агентству очевидец.

Из-за удара по району Башура погибли шесть человек. В сети появились кадры с места происшествия. На них видны последствия попаданий по домам. После атаки разбились стекла окон и повредились стены, в разрушенных помещениях разгорелся пожар.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что израильские военные наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. ЦАХАЛ атаковалпригород Бейрута.