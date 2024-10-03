Истребители ВВС Израиля атаковали штаб разведки «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ сообщил об атаке на штаб разведки «Хезболлы» в Бейруте

Израильские ВВС атаковали штаб разведки движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По заявлению военных, там собирали сведения, угрожающие безопасности Израиля. Также ЦАХАЛ опубликовал кадры поражения цели.

Ночью стало известно о первом ударе израильской армии по центральному району Бейрута — Башура. Взрывом побило стекла, повредило стены домов, местами начались пожары.

По словам журналиста Михаила Алаеддина, находящегося в столице Ливана, Бейрут после израильских ударов погрузился в хаос. Люди вынуждены жить на улице, гуманитарной помощи катастрофически не хватает, а в больницах острый дефицит врачей и мест для приема раненых.