Истребители ВВС Израиля атаковали штаб разведки «Хезболлы» в Бейруте

По словам журналиста Михаила Алаеддина, находящегося в столице Ливана, Бейрут после израильских ударов погрузился в хаос. Люди вынуждены жить на улице, гуманитарной помощи катастрофически не хватает, а в больницах острый дефицит врачей и мест для приема раненых.
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