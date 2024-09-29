Останки погибшего предводителя «Хезболлы» Насраллы нашли под Бейрутом
Тело лидера «Хезболлы» Насраллы извлекли из места удара в Ливане
Тело генерального секретаря ливанской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, погибшего при израильском авиаударе в южном пригороде Бейрута, извлекли из места попадания снаряда. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на медицинский источник в органах национальной безопасности.
По данным собеседника агентства, тело Насруллы нашли в целости и сохранности, без прямых ранений. Предположительно, причиной смерти лидера «Хезболлы» стала травма, полученная в результате воздействия взрывной волны.
Также известно, что в бункере, по которому израильские военные нанесли удар, находились племянник и дочь Насруллы. Они тоже погибли в результате атаки.
Ранее движение «Хезболла» официально подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насраллы в ходе израильской воздушной атаки.
До этого стало известно об убийстве в Ливане еще одного лидера «Хезболлы» — Набиля Каука.