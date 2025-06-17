Израиль ударил по пусковым установкам на западе Ирана

Армия обороны Израиля совершила серию ударов по пусковым установкам на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад израильские ВВС завершили серию ударов в Западном Иране», — заявили представители ведомства.

По данным армии Израиля, в результате атак поражены десятки пусковых установок ракет класса «земля — земля» и еще несколько объектов.

Ранее ВС Ирана совершили атаку на Тель-Авив, Хайфу и военные объекты Израиля. Для ударов использовали новое передовое оружие, в том числе высокоточные беспилотники.

Одна из иранских атак была совершена на здание военной разведки и штаб-квартиру «Моссада», расположенную в Герцлии недалеко от Тель-Авива. Жертвами стали офицеры и военнослужащие Израиля.