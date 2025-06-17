Иран нанес удары новым оружием по Израилю

При атаке на Тель-Авив, Хайфу и военные объекты Израиля ВС Ирана использовали новое оружие и сотни беспилотников. Об этом со ссылкой на заявление командующего сухопутными войсками армии генерал-майора Киюмарса Хейдари сообщило агентство IRNA .

«Враг должен знать, что началась новая волна жестоких атак вооруженных сил, в частности сухопутных войск армии, с использованием нового и передового оружия, которая усилится в ближайшие часы», — сказал он.

Кроме того, для атаки были использованы сотни высокоточных беспилотников большой дальности. Агентство Tasnim сообщило о поражении штаб-квартиры «Моссада» вблизи Тель-Авива.

Ранее Хейдари заявил об уничтожении стратегических позиций Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.