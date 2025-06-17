Израильские офицеры погибли при ударе Ирана по штаб-квартире «Моссада»

Офицеры и военнослужащие Израиля погибли при ударе Ирана по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада». Об этом сообщило Tasnim .

Точное число погибших не приводится, однако, по информации агентства, жертв оказалось «множество».

Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил о намерении атаковать ключевые объекты в Тегеране, в том числе упомянул Фордо, где расположены иранские ядерные объекты.

«Сегодня мы собираемся атаковать очень важные цели в Тегеране. Фордо — это тоже вопрос, которому будет уделено внимание», — сказал он в эфире канала N12.

Ранее стало известно, что при атаках на Тель-Авив, Хайфу и израильские военные объекты Иран применил новое передовое оружие, в том числе высокоточные беспилотники.