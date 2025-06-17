Иран подтвердил удары по штаб-квартире «Моссада»

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по управлению израильской военной разведки «Моссад» в Тель-Авиве. На это указали в заявлении формирования, сообщило агентство Tasnim .

«Несмотря на наличие сверхсовременных систем обороны Израиля, <…> ударили по центру планирования операций „Моссад“. <…> Этот центр в настоящее время горит», — подчеркнули в КСИР.

Иранские ракеты также атаковали управление военной разведки Израиля «Аман».

Удары полностью парализовали Тель-Авив, отметило Fars. Население города большую часть времени находится в бомбоубежищах.

Ранее стало известно, что при атаке на Тель-Авив, Хайфу и израильские военные объекты Иран использовал новое передовое оружие и сотни высокоточных беспилотников большой дальности.