Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля заявила об ударе по размещенному в школе Газы центру ХАМАС

Истребители армии обороны Израиля нанесли удар по командному центру ХАМАС на севере сектора Газа. Члены палестинской группировки использовали помещения школьного комплекса для производства оружия и укрытия своего командования. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ .

Перед вылетом истребителей военные предприняли шаги по предупреждению мирного населения о предстоящем ударе и призвали людей эвакуироваться. Здание поразили при помощи высокоточных боеприпасов.

В организации подчеркнули, что координаты объекта предоставили разведывательные службы Израиля. В ходе своей работы в палестинском анклаве они установили, что участники ХАМАС использовали здание учебной организации для координации терактов на территории Израиля. Также в помещениях хранили и производили оружие.

На этой неделе ЦАХАЛ нанес массированный удар по Бейруту в качестве ответа на ракетный обстрел Голанских высот, где погибли 12 детей и подростков.

Главной целью военные назвали командира группировки «Хезболла», который стоял за ударом по Израилю. По данным СМИ, запущенные ЦАХАЛ снаряды упали в районе Дахия, где располагаются основные позиции группировки.

Кроме того, палестинское движение ХАМАС обвинило армию обороны Израиля в убийстве лидера политического крыла Исмаила Хании в результате ракетного удара по Тегерану. Политик прибыл в страну на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что за атакой на Ханию стояли Израиль и США. Дипломаты ближневосточной страны пообещали жесткий ответ.