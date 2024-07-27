Ракетный обстрел Голанских высот унес жизни девяти человек

AJ: девять человек погибли при обстреле Голанских высот со стороны Ливана

Фото: РИА «Новости»

Девять человек погибли, около 30 получили ранения при ракетном обстреле Голанских высот со стороны Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, обстрел поселка Мадждаль-Шамс вели с юга Ливана. Снаряды взорвались на местном стадионе, большинство пострадавших — подростки. Семь человек находятся в критическом состоянии.

На место падения ракет приехала израильская полиция и скорая помощь, сообщили СМИ.

Ранее Израиль выразил готовность к полномасштабному военному противостоянию с Ливаном, однако «еще дает шанс дипломатии». Об этом рассказала посол в России Симона Гальперин.

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