Ракетный обстрел Голанских высот унес жизни девяти человек

AJ: девять человек погибли при обстреле Голанских высот со стороны Ливана

Девять человек погибли, около 30 получили ранения при ракетном обстреле Голанских высот со стороны Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

По информации телеканала, обстрел поселка Мадждаль-Шамс вели с юга Ливана. Снаряды взорвались на местном стадионе, большинство пострадавших — подростки. Семь человек находятся в критическом состоянии.

На место падения ракет приехала израильская полиция и скорая помощь, сообщили СМИ.

Ранее Израиль выразил готовность к полномасштабному военному противостоянию с Ливаном, однако «еще дает шанс дипломатии». Об этом рассказала посол в России Симона Гальперин.