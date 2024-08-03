В Иране рассказали подробности о гибели Хании

Лидера политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию убили снарядом малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Об этом сообщило иранское информагентство IRNA .

По их данным, Корпус стражей Исламской революции опубликовал заявление, в котором обвинил в произошедшем Израиль и США. Организация пообещала «суровое наказание» в ответ на гибель Хании.

Накануне президент США Джо Байден предложил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху американские вооружения для противовоздушной обороны.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю. Над знаменитой мечетью Джамхаран подняли красный флаг, символизирующий месть.