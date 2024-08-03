Иран предупредил Израиль о «скором суровом» ответном ударе

Иранские дипломаты пообещали «скорый суровый» ответный удар по Израилю, не уточнив, где и когда он произойдет. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден предложил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху развернуть силы ПВО для обороны.

Отношения между странами обострились после убийства в Тегеране лидера политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Корпус стражей Исламской революции Ирана обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на гибель Хании. Над мечетью Джамхаран подняли символ мести — красный флаг.