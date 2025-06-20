Израиль послал 50 истребителей в атаку на цели в Иране

Израильская армия атаковала приоритетные цели, которые связаны с ядерной программой Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные отметили, что использовали для ударов 50 истребителей. Кроме того, снаряды поразили места производства частей ракет в Тегеране.

Ранее источник газеты The New York Times в американской разведке заявил, что власти Ирана в случае роста военного давления могут быстро создать ядерное оружие. По его словам, риск этого особенно повысится, если израильские войска уничтожат иранского лидера или военные США атакуют объект в Иране.

Эксперты считают, что иранские специалисты за несколько месяцев способны довести уран для создания примитивного ядерного оружия. При этом государство пока не определилось со способом его доставки до цели.

Как отметили источники New York Post, американский лидер Дональд Трамп отложил решение по Ирану на 14 дней, потому что боится повтора ливийского сценария в случае свержения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.