Названа причина нерешительности Трампа в отношении Ирана

NYP: Трамп не задействует армию, потому что боится превращения Ирана в Ливию

Президент США Дональд Трамп отложил решение по Ирану на две недели, так как опасается повторение ливийского сценария в случае свержения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщили источники New York Post .

Присоединение к авиаударам Израиля по Ирану обсуждалось в Белом доме, подтвердили они. Трамп провел аналогию с ситуацией 2011 года, когда США с НАТО устроили бомбардировки для свержения Муаммара Каддафи, в результате Ливия погрузилась в хаос. Президент решил отложить принятие решения на две недели.

«Трамп не хочет, чтобы это превратилось в Ливию», — сказал один из инсайдеров.

Такую вероятность ранее допустила политолог-международник и востоковед Елена Супонина. Она предупредила, что госпереворот произойдет не сразу, а через несколько лет, потому что на фоне израильских атак общество Ирана консолидировалось вокруг действующей власти.