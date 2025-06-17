Удары Израиля подтолкнули Иран к разработке ядерного оружия

Власти Израиля объяснили проведение военной операции против Ирана приближением страны к точке невозврата в области разработки ядерного оружия. Представители разведки США в комментарии телеканалу CNN заявили, что иранские специалисты не довели обогащение урана до оружейного уровня, а для создания оружия массового поражения им необходимо не менее трех лет.

Журналисты напомнили, что еще в марте директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что не считает целью ядерной программы Ирана создание оружия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в минувшее воскресенье прямо заявил, что разведка его страны получила другие данные.

«Абсолютно ясно, что Иран работает над секретным планом по превращению урана в оружие. Они шли очень быстро», — объявил он.

Косвенно слова израильского премьера подтвердило МАГАТЭ. В организации заявили, что Иран накопил достаточно урана, обогащенного до уровня чуть ниже оружейного, для создания девяти ядерных бомб.

Опрошенные CNN эксперты пояснили: довести уран для создания примитивного ядерного оружия Иран мог за несколько месяцев. Но главный вопрос, который страна не решила до сих пор — создание работающей системы доставки.

Источники в разведке добавили, что удары Израиля только приостановили ядерную программу Ирана на несколько месяцев, повредив завод Натанзе. Но главный объект по работе с ураном в Фордо остался неприступным для ударов авиации.

По словам экспертов, устроенная Израилем бомбежка только подтолкнула Иран к созданию ядерного оружия как средства сдерживания. Но пока страна колеблется, так как не уверена обладает ли достаточными возможностями.

Кроме уничтожения ядерных объектов, операция Израиля преследовала цель свержения власти режима аятолл через раскачивание обстановки и провокации беспорядков среди населения. Об этом сообщило агентство Bloomberg после беседы с источниками. Собеседники рассказали, что израильские военные рассматривали несколько сценариев последствий ударов, включая государственный переворот.