Израиль объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

При атаках Израиля и США по Ирану погибла вся правящая верхушка. Кроме верховного лидера республики Али Хаменеи ликвидированы лидеры террористических организаций, объявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Хаменеи погиб 28 февраля в районе Тегерана. ВВС Израиля получили разведывательные данные о его местонахождении и нанесли точный удар.

«Устранение Али Хаменеи является кульминацией целенаправленных усилий по ликвидации высшего руководства иранской террористической оси в ходе „Войны за возрождение“», — заявили военные.

Ликвидировано руководство организаций, входивших, по словам ЦАХАЛ, в иранскую «ось террора»: лидеры «Хезболлы», административного и военного крыла ХАМАС, Генштаба хуситов, Корпуса стражей Исламской революции. Израильские военные заявили о гибели командующего Центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» Голама Али Рашида, начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммеда Багери, командующего КСИР Хоссейна Салами и других.

Ранее журналисты сообщали о смерти бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Однако родственники опровергли эту информацию.