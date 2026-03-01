Родственники опровергли гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада

Родственники бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опровергли информацию о его гибели. Об этом сообщило агентство Khabar-e Fouri .

Ранее иранское агентство ILNA сообщило, что экс-президент погиб при атаке США и Израиля по району Нармак в Тегеране. Однако родные заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, позже американский президент Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции «Эпическая ярость». Ее целями стали высшее политическое и военное руководство страны.

По итогам ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи, глава КСИР Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генштаба Абдулрахим Мусави.

ЦАХАЛ заявил об уничтожении 40 иранских командиров. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.