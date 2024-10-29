«Хезболла» выбрала нового лидера

Наим Касем стал новым лидером «Хезболлы» вместо погибшего Хасана Насраллы. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Согласно заявлению движения, 71-летний Касем, который когда-то стоял у его истоков, возглавит его благодаря «приверженности принципам и целям „Хезболлы“».
Насраллу убили в Бейруте 27 сентября. Израильские войска атаковали штаб-квартиру «Хезболлы» в ливанской столице. Погибли также командующий южным фронтом движения Али Карки и еще несколько командиров.
Ранее Касем, еще будучи заместителем главы «Хезболлы», объявил о начале нового этапа войны против Израиля. Он назвал его «битвой открытых счетов». Кроме того, Касем обвинил израильские спецслужбы в массовом подрыве пейджеров в Ливане.
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