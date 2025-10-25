Израиль нанес точечный удар по центру Газы

Израиль ударил по центру сектора Газа с целью поразить боевика радикальной группировки. Как утверждается, он собирался атаковать войска армии обороны. Такие данные привел ЦАХАЛ в Telegram-канале .

«ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа, нацеленный на террориста из террористической организации „Исламский Джихад“, который планировал совершить в ближайшее время террористическую атаку на войска ЦАХАЛ», — указали в сообщении.

Помимо этого в ЦАХАЛ заявили, что в Южном командовании до сих пор размещаются военные. Это не нарушает соглашения о прекращении огня. ЦАХАЛ лишь находится в готовности устранить любую непосредственную угрозу.

Израильские вооруженные силы 19 октября нанесли удары по десяткам целей движения ХАМАС в Газе. В атаке задействовал истребители, беспилотники и артиллерию. Один из авиаударов пришелся по городу Рафах.

Операцию провели в ответ на нападение боевиков ХАМАС, которые убили нескольких израильских военных. Это нарушило режим перемирия, который продлился менее двух недель.