Израиль устроил ад в Газе. Десятки ударов, сотни боеприпасов, убит командир ХАМАС

Израиль заявил об ударах по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия заявила, что нанесла удары по десяткам целей движения ХАМАС в секторе Газа, включая крупную тоннельную систему, которая ранее использовалась для удержания заложников. Об этом сообщило издание The Times of Israel .

В атаке ЦАХАЛ задействовал истребители, беспилотники и артиллерию. Поразить удалось склады оружия, позиции боевиков, а также объекты инфраструктуры, используемые ХАМАС.

Кроме того, несколько ударов израильские силы нанесли по группам боевиков, которых обнаружили уже после начала операции. Их уничтожили в центральной части Газы.

Палестинские и арабские СМИ сообщили, что в результате одного из ударов в центральной Газе был убит Яхья аль-Мабхух, командир элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

Отдельный авиаудар ЦАХАЛ нанес по крупному тоннелю длиной около шести километров на юге сектора Газа. Здесь ХАМАС ранее удерживало заложников, его же боевики использовали для атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля нанесла удары по городу Рафах и утром в воскресенье, 19 октября. Атаку провели в ответ на нападение боевиков ХАМАС — те убили нескольких израильских военных.