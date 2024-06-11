Мирную конференцию в Швейцарии назвали «междусобойчиком» западных стран

Мирная конференция по урегулированию ситуации на Украине, которая состоится в Швейцарии, — по сути, «междусобойчик», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что на саммите планируют обсудить «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского. Министра процитировало РИА «Новости» .

Лавров указал на то, что некоторые страны — «немного, не большинство» — говорили о необходимости «отойти от любых односторонних инициатив» и продвигать урегулирование не путем «созыва междусобойчиков», один из которых скоро пройдет в Швейцарии.

Выступая на пресс-конференции по итогам совещания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, Лавров подчеркнул, что упомянутую «формулу мира» — «совершенно пустую и никчемную, тупиковую» — заявили в качестве основы для дискуссии в Швейцарии.

О том, что нужно искать способы договориться о мирном урегулировании с участием обеих сторон конфликта, ранее заявляли Китай и Бразилия.