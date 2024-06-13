Китай разработал альтернативу мирному саммиту в Швейцарии

КНР активно занимается вовлечением развивающихся стран в свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

Китай в преддверии саммита в Швейцарии начал организовывать встречи и переговоры с высокопоставленными представителями стран Глобального Юга. Китайское руководство не критикует швейцарскую конференцию по Украине и не просит другие страны отказаться от участия в ней.

КНР также предупреждает их о том, что из-за саммита конфликт может затянуться, потому что мероприятие отсрочит мирное урегулирование ситуации, добавили в агентстве.

Ранее китайское руководство отказалось от участия в конференции в Бюргенштоке. Такое решение страна приняла из-за того, что в повестку мероприятия не входят продвигаемые ею принципы урегулирования.