Китай разработал альтернативу мирному саммиту в Швейцарии

Reuters: Китай начал продвигать свой план по Украине перед саммитом в Швейцарии

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КНР активно занимается вовлечением развивающихся стран в свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Китай в преддверии саммита в Швейцарии начал организовывать встречи и переговоры с высокопоставленными представителями стран Глобального Юга. Китайское руководство не критикует швейцарскую конференцию по Украине и не просит другие страны отказаться от участия в ней.

КНР также предупреждает их о том, что из-за саммита конфликт может затянуться, потому что мероприятие отсрочит мирное урегулирование ситуации, добавили в агентстве.

Ранее китайское руководство отказалось от участия в конференции в Бюргенштоке. Такое решение страна приняла из-за того, что в повестку мероприятия не входят продвигаемые ею принципы урегулирования.

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