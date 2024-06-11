Участники саммита в Швейцарии откажутся от ключевого требования Зеленского к России

NHK: вывод войск России не включат в заявление по итогам саммита в Швейцарии

В итоговое коммюнике мирного саммита по Украине в Швейцарии не включат требование к России вывести войска с занятых территорий. Проект совместного заявления оказался в распоряжении японского телеканала NHK .

По информации журналистов, в коммюнике включили лишь три из 10 пунктов украинской «формулы мира». Лидеры стран потребуют обеспечить продовольственную безопасность, освобождение военнопленных, возвращение эвакуированных детей и защиту атомных электростанций. Однако в проект не включили требования о выводе войск России и восстановлении территориальной целостности, на которых настаивал президент Украины Владимир Зеленский.

«В проекте совместного заявления также говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира. Подчеркивается важность участия России в дискуссиях», — заявил автор статьи.

Дипломатические источники объяснили журналистам, что в итоговом документе учли мнение стран Азии и Ближнего Востока. По этой причине в него не внесли некоторые требования украинских властей.

Саммит в Бюргенштоке пройдет 15 и 16 июня. На участие в нем зарегистрировались 90 стран, из них половина — из Европы.