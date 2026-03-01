Иран подтвердил гибель главы Генерального штаба ВС Абдольрахима Мусави

Власти Ирана подтвердили гибель начальника Генштаба ВС страны генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави. Об этом сообщило IRNA .

Агентство разместило список из четырех имен погибших высокопоставленных лиц, среди которых также министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани и командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур.

Ранее стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В момент нанесения удара аятолла исполнял служебные обязанности в тегеранской резиденции. В воскресенье, 1 марта, в Иране соберется совет для избрания нового лидера государства в соответствии с Конституцией.

Корпус стражей Исламской революции объявлял о новой волне ударов по Израилю и базам США. До этого американский президент Дональд Трамп предупреждал Иран о серьезных последствиях такого решения.