Трамп сделал новое предупреждение Ирану

Трамп: Иран ждет еще более сильный удар, если он попытается ответить на атаку

Фото: РИА «Новости»

США нанесут по Ирану более сильный удар, если Исламская Республика попытается ударить по военным базам или Израилю. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Иран только что заявил, что сегодня нанесет сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако лучше им этого не делать, потому что мы нанесем удары с такой силой, какой раньше никогда не было!» — написал он.

Трамп объяснял, что рассматривает два подхода к кампании в Иране: либо завершить ее в течение нескольких дней и предостеречь республику от попыток восстановления, либо продолжить боевые действия и взять под контроль все.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал операцию против Ирана. Он заявил, что при планировании Белый дом надеялся, что страна просто падет, но просчитался.

