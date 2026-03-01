Трамп сделал новое предупреждение Ирану

Трамп: Иран ждет еще более сильный удар, если он попытается ответить на атаку

США нанесут по Ирану более сильный удар, если Исламская Республика попытается ударить по военным базам или Израилю. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Иран только что заявил, что сегодня нанесет сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако лучше им этого не делать, потому что мы нанесем удары с такой силой, какой раньше никогда не было!» — написал он.

Трамп объяснял, что рассматривает два подхода к кампании в Иране: либо завершить ее в течение нескольких дней и предостеречь республику от попыток восстановления, либо продолжить боевые действия и взять под контроль все.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал операцию против Ирана. Он заявил, что при планировании Белый дом надеялся, что страна просто падет, но просчитался.