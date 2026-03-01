Совет для избрания верховного лидера Ирана соберется 1 марта

В воскресенье, 1 марта, в Иране соберется совет экспертов для избрания нового верховного лидера страны. Об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в эфире госТВ.

«Согласно статье 111 Конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера», — сказал он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб утром 28 февраля во время атаки Израиля и Соединенных Штатов. По информации местных СМИ, аятолла в момент смерти находился в своем кабинете в тегеранской резиденции и исполнял служебные обязанности.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп сделал новое предупреждение Ирану. Он заявил, что США нанесут более сильный удар, если Тегеран будет атаковать военные базы или Израиль.