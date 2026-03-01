КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США

Иранские военные начали новую волну ракетных ударов по военным базам США и Израилю. Об этом агентству ISNA сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

«Началась шестая волна ударов БПЛА и ракетами по военным базам США в регионе и территории Израиля», — заявили в пресс-службе.

В КСИР уточнили, что удары уже нанесли по 27 точкам, в том числе по генштабу армии Израиля, базе Тель-Ноф и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.

«Вооруженные силы не позволят замолчать тревожным сиренам на базах США и в Израиле. Заставляющие раскаяться удары приведут в исполнение разнообразные и жесткие этапы мести», — добавили в элитном подразделении Ирана.

Ранее стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи после ракетного удара США и Израиля по его резиденции. После его смерти правительство Ирана объявило в стране нерабочую неделю и 40-дневный траур.