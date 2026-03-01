Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана и ряд арабских телеграм-каналов, включая Al Mayadeen .

«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял мученическую смерть», — говорилось в сообщении.

Подробности гибели аятоллы не приводятся.

До этого в Тегеране официально не подтверждали эту информацию. В соцсети X на странице верховного лидера Ирана даже опубликовали изображение с пылающим мечом Зульфикар, отреагировав таким образом на заявление президента США Дональда Трампа о гибели аятоллы.

В Израиле сообщили, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху предоставили материалы, среди которых было видео с телом Али Хаменеи. Эту же информацию опубликовал американский телеканал CNN.