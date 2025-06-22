Хуситы пообещали поддержать Иран в конфликте с Израилем и США

Хуситы, правящее на севере Йемена шиитское движение, осудили удары США по иранским ядерным объектам и заявили о своей готовности поддержать Тегеран в конфликте с Израилем и Соединенными Штатами. Заявление сделало политбюро «Ансар Алла», сообщил телеканал Al Masirah .

«Мы осуждаем и порицаем жестокую и трусливую агрессию США против Исламской Республики Иран. Агрессия против Ирана является вопиющим нарушением всех международных законов и конвенций, представляет собой опасную эскалацию, а также прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру», — отметили представители движения.

Хуситы выразили полную поддержку Исламской Республике, ее руководству, народу и армии в борьбе против сионистской и американской агрессии.

Член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад заявил в социальной сети Х, что США должны ответить за последствия ударов по Ирану. Хуситы пообещали возобновить атаки на корабли США в Красном море. Они пригрозили более решительным и масштабным ответом.

Ранее хуситы уже угрожали ударить по американским кораблям при атаке США на Иран.

В ночь на субботу США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана: в Натанзе, Фордо и Исфахане. При этом американский лидер объяснил удары стремлением к миру. Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН.