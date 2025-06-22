Генсек ООН назвал удары США по Ирану прямой угрозой всему миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что бомбардировка США ядерных объектов Ирана является опасной эскалацией в регионе и представляет прямую угрозу миру и безопасности. Его заявление опубликовали на сайте ООН.

Генсек подчеркнул, что конфликт может выйти из-под контроля и риск этого сценария только увеличивается. По мнению Гутерриша, такой поворот событий приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

«Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир», — заявил он.

Генсек ООН призвал страны к снижению напряженности, соблюдению Устава организации и международного права.

«В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса», — подчеркнул он.

Ранее Иран призвал Совбез ООН срочно провести заседание из-за удара США по ядерным объектам. Также иранские власти потребовали у МАГАТЭ принять меры после атаки Соединенных Штатов. В МИД страны отметили личную ответственность главы агентства Рафаэля Гросси за происходящее. Его обвинили в предвзятости по отношению к интересам конфликтующих сторон.

