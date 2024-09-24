«Хезболла» выпустила десятки ракет по военной инфраструктуре на севере Израиля

Движение «Хезболла» атаковало тяжелыми ракетами военные объекты на севере Израиля. Под удар попали аэродром Мегиддо в городе Афула и авиабаза Рамат-Давид, сообщил телеканал «Аль-Манар».
«Исламское сопротивление нанесло удар по базе и аэропорту Рамат-Давид десятками ракет „Фади-1“ и „Фади-2“», — объявили боевики.
Аналогичными ракетами «Хезболла» поразила аэродром Мегиддо на западе Афулы. Представители движения назвали эти атаки ответом на израильскую агрессию в Ливане.
Генштаб армии Израиля 23 сентября объявил о начале масштабной операции. Военные нанесли упреждающие удары по инфраструктуре «Хезболлы», создававшейся на протяжении 20 лет. Агентство Reuters насчитало около 500 погибших и 1,6 тысячи раненых в Ливане. Среди пострадавших оказался журналист Фади Будия. Ракетный удар настиг его во время эфира.
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