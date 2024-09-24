Журналист пострадал в прямом эфире во время удара ЦАХАЛ по Ливану

Ливанский журналист Фади Будия чудом остался в живых, когда во время прямого эфира его застиг израильский удар по территории страны. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria .

Журналист получил ранения, когда подключился к программе одного из иракских телеканалов по Skype из Бейрута. За его спиной раздался взрыв, на мужчину обрушились осколки стекла. После этого Будия вышел из кадра.

Другие подробности о состоянии журналиста не сообщаются.

Ранее боевики ливанского шиитского движения «Хезболла» ответили Израилю на подрыв пейджеров и раций, ударив ракетами по военно-промышленному комплексу в Хайфе. Также под ударом оказалась авиабаза ЦАХАЛ Рамат-Давид.

До этого на Западе уличили Израиль в желании обескровить «Хезболлу», лишив ее возможности наносить ракетные удары.

Политолог Сергей Станкевич ранее заявил, что подрывы пейджеров в Ливане повлекли за собой цепную реакцию и эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, отметив, что никто не сомневается в причастности Израиля к этой операции.