Израиль начал атаку по созданной за 20 лет инфраструктуре «Хезболлы»

Начальник Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви объявил о старте масштабной операции против движения «Хезболла». ЦАХАЛ устроил упреждающую атаку по военной инфраструктуре боевиков, сообщила пресс-служба вооруженных сил.

«Сегодня утром ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по боевой инфраструктуре, которую „Хезболла“ строила последние 20 лет. Это очень важно», — сказал он.

Халеви сообщил, что военные начали наносить удары по целям и готовиться к следующим этапам операции, о которых он объявит позднее. Начальник Генштаба заявил, что действия ЦАХАЛ необходимы для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

Армия обороны Израиля 20 сентября сообщила об ударе по Бейруту. Спустя два дня «Хезболла» атаковала авиабазу Рамат-Давид. Агентство Bloomberg утверждало, что цель израильской операции — нанести движению сильный урон, не проводя наземной операции.