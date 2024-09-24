Жертвами ударов Израиля по Ливану стали почти 500 человек

Reuters: число жертв ударов Израиля по Ливану увеличилось до 492 человек

В результате ударов Израиля по Ливану погибли как минимум 492 человека. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 492 человека были убиты. Среди них 24 ребенка и 42 женщины, еще 1645 получили ранения», — уточнили в публикации.

Подобный показатель насилия назвали самым высоким в Ливане со времен Гражданской войны 1975–1990 годов.

В середине недели в Ливане массово сдетонировали пейджеры и другие средства связи. После обвинений в адрес Израиля «Хезболла» ответила ударами по израильскому ВПК.

Начальник Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви заявил о старте масштабной операции против движения «Хезболла» в Хайфе. По его словам, действия ЦАХАЛ необходимы для того, чтобы вернуть жителей севера Израиля в свои дома.