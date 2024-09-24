Жертвами ударов Израиля по Ливану стали почти 500 человек
Reuters: число жертв ударов Израиля по Ливану увеличилось до 492 человек
В результате ударов Израиля по Ливану погибли как минимум 492 человека. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 492 человека были убиты. Среди них 24 ребенка и 42 женщины, еще 1645 получили ранения», — уточнили в публикации.
Подобный показатель насилия назвали самым высоким в Ливане со времен Гражданской войны 1975–1990 годов.
В середине недели в Ливане массово сдетонировали пейджеры и другие средства связи. После обвинений в адрес Израиля «Хезболла» ответила ударами по израильскому ВПК.
Начальник Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви заявил о старте масштабной операции против движения «Хезболла» в Хайфе. По его словам, действия ЦАХАЛ необходимы для того, чтобы вернуть жителей севера Израиля в свои дома.