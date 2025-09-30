Хегсет выступил против длинных волос и бород у американских военных

Глава Пентагона Хегсет: в армии США не будет никаких бород и длинных волос

Министр обороны США Пит Хегсет выступил против длинных волос и бород у военнослужащих. Об этом он заявил на встрече с сотнями американских генералов и адмиралов на базе Корпуса морской пехоты в Вирджинии.

Согласно армейским стандартам, у бойцов больше не будет никаких бород и длинных волос.

«Если вы хотите носить бороду, можете присоединиться к спецназу, если нет, то побрейтесь. У нас тут не армия скандинавских язычников», — отметил он.

Хегсет указал на снижение стандартов физподготовки американских военных и призвал ужесточить требования. Также в Вооруженных силах США больше не будет «никаких парней в платьях», предупредил шеф Пентагона.