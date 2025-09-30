В армии США ужесточат требования физподготовки

Требования к физической подготовке ужесточат в Вооруженных силах США. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет встрече с сотнями американских генералов и адмиралов на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико.

По его словам, для бойцов недопустимо наличие лишнего веса.

«В равной степени недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона и в командованиях по всей стране, по всему миру. Это плохо выглядит», — подчеркнул шеф Пентагона.

Теперь по его распоряжению каждый член ВС любого звания должен будет дважды в год проходить проверку физподготовки, а также измерение роста и взвешивание.

«Никаких больше бород, длинных волос, внешних [элементов] самовыражения. Мы подстрижемся, сбреем бороды и будем придерживаться стандартов», — заключил Хегсет.

Он объявил о конце эпохи политкорректности в Вооруженных силах. В армии больше не будет «никаких парней в платьях».