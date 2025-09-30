«Мы покончили с этой ерундой». В армии США завершилась эпоха политкорректности

Шеф Пентагона Хегсет: в армии США не будет «никаких парней в платьях»

В американской армии заканчивается эпоха политкорректности. Такое заявление сделал шеф Пентагона Пит Хегсет во время заседания с американскими генералами и адмиралами, трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы покончили с этой ерундой», — сказал Хегсет.

Он задал американцам вопрос о том, хотели бы они, чтобы их ребенок служил в армии с толстыми или плохо обученными солдатами или людьми, которые не могут соответствовать базовым стандартам.

По словам Хегсета, эпоха политкорректности «заканчивается прямо сейчас». Теперь американским солдатам придется либо соответствовать стандартам, либо вылететь из армии.

Ранее шеф Пентагона призвал армию быть готовой к войне ради защиты мира.