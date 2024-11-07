Харрис пообещала мирно передать Трампу пост президента США

Вице-президент США, кандидат в президенты от Демпартии Камала Харрис поздравила республиканца Дональда Трампа с победой на выборах. Она пообещала мирно уступить ему президентское кресло, сообщил телеканал NBC .

Харрис впервые после поражения на выборах обратилась к сторонникам. Она призвала их бороться за свободу и демократию честными способами и заявила, что американцы должны хранить верность конституции США, а не президенту или какой-либо партии.

«Сегодня утром я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде с переходом и что мы займемся мирной передачей власти», — сказала она.

Демократ признала поражение и сказала сторонникам, что чувствовать себя опечаленным и разочарованным — это нормально. Она пообещала продолжать борьбу.

Трамп победил, набрав 277 голосов выборщиков. Издание Politico допустило, что после вступления в должность он отомстит Харрис.