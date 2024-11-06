Трамп гарантировал себе победу на выборах президента США

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков и обеспечил себе победу на выборах президента США. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Ранее Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис в Пенсильвании с результатом 51,2%, благодаря чему получил 19 голосов выборщиков. Это самое большое число выборщиков среди всех колеблющихся штатов.

Кроме того, республиканцы лишили демократов контроля над сенатом. Они набрали как минимум 50 мест и получили численное превосходство над оппонентами.

На выборах не обошлось и без казусов: в Неваде комиссии столкнулись с несоответствием подписей на электронных и бумажных носителях. По данным телеканала CNN, проблема с бюллетенями возникла из-за того, что многие избиратели ставили только электронные подписи.