Трамп гарантировал себе победу на выборах президента США

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков и обеспечил себе победу на выборах президента США. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Ранее Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис в Пенсильвании с результатом 51,2%, благодаря чему получил 19 голосов выборщиков. Это самое большое число выборщиков среди всех колеблющихся штатов.
На выборах не обошлось и без казусов: в Неваде комиссии столкнулись с несоответствием подписей на электронных и бумажных носителях. По данным телеканала CNN, проблема с бюллетенями возникла из-за того, что многие избиратели ставили только электронные подписи.
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