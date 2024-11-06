Трампу приписали список имен, которым он отомстит на посту президента

Politico: у Трампа есть список имен, которым он обещал отомстить после победы

У победившего на выборах в США Дональда Трампа имеется длинный список тех, кому он обещал отомстить, вернувшись в Белый дом. Об этом сообщило издание Politico .

При составлении списка журналисты опирались на гневные высказывания со стороны Трампа в адрес определенных личностей.

По данным газеты, в перечне есть действующий президент страны Джо Байден, его сын Хантер, вице-президент Камала Харрис, бывший глава Белого дома Барак Обама, экс-госсекретарь Хилари Клинтон, экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Издание также включило себя в этот список. По мнению авторов материала, Трамп намерен отомстить газете за отказ раскрывать свои источники.

Свою победу на выборах Трамп отпраздновал танцем перед соратниками в поместье Мар-а-Лаго. Политик произнес благодарственную речь, потом исполнил несколько танцевальных движений и ушел со сцены.