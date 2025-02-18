Госдеп назвал встречу в Эр-Рияде «важным шагом»

США считают, что встреча с представителями России в Эр-Рияде стала важным шагом на пути к завершению конфликта на Украине. Однако необходимы дальнейшие действия, заявила пресс-служба Госдепартамента.

«Один телефонный разговор, за которым следует одна встреча, недостаточны для достижения прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», — процитировало распространенное заявление РИА «Новости».

В Вашингтоне также подчеркнули, что США считают себя единственной стороной, способной привести к мирному соглашению между Россией и Украиной.

Глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи в Эр-Рияде заявил, что консультации между Россией и США по ситуации на Украине будут проходить на регулярной основе после того, как обе стороны назначат переговорные команды. При этом он подчеркнул, что не видел сообщений о трехступенчатом плане урегулирования по Украине.

Российская сторона готова возобновить консультации по геополитическим проблемам с США. Страны также договорились устранить препятствия для экономического сотрудничества.