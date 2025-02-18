Лавров заявил, что консультации России и США по Украине станут регулярными

Лавров: консультации РФ и США по Украине будут носить регулярный характер

Консультации России и Соединенных Штатов по Украине будут носить регулярный характер, когда обе стороны назначат переговорные команды. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи в Эр-Рияде.

«Что касается украинской тематики, то я упомянул договоренность о том, что американцы назначат своего представителя и мы ответим взаимностью», — отметил дипломат.

Он добавил, что встреча России и США состоялась по решению президентов, которые договорились вести работу по подготовке саммита.

По словам Лаврова, представители России и США собираются возобновить работу консультаций для решения геополитических проблем. В этом заинтересованы обе стороны, подчеркнул глава МИД России.