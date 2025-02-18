Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества

Лавров: РФ и США договорились, что необходимо снять препоны для сотрудничества

Россия и США пришли к соглашению о необходимости устранения препятствий для взаимовыгодного экономического взаимодействия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

«Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества (России и США — прим. ред.)», — сказал Лавров.

Страны пришли к соглашению о необходимости совместных действий в геополитических и экономических вопросах, а также о важности избегать конфликтов.

«Национальные интересы, конечно, далеко не всегда будут совпадать, но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода», — сказал он.

Кроме того, Россия и США договорились в ближайшее время решить проблемы, возникающие в работе посольств.

Переговоры делегаций России и США прошли во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.