Лавров не видел сообщений о трехступенчатом плане урегулирования по Украине

Глава МИД Сергей Лавров не видел сообщений о том, что Россия и США на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине. Об этом дипломат заявил по итогам встречи в Эр-Рияде.

«Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений», — отметил министр.

Он спросил у госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, что это значит. Те назвали новости о трехступенчатом мирном плане фейком.

Сообщение о такой договоренности опубликовала репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич. Она заявила, что план предполагает прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.