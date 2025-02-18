Лавров заявил о планах возобновить консультации по геополитическим проблемам с США

Лавров: на переговорах с США был интерес к геополитическим консультациям

Представители России и США планируют возобновить работу консультаций для решения геополитических проблем. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.

«Был большой интерес по возобновлению консультаций по геополитическим проблемам», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что консультации России и США по вопросам украинского конфликта будут носить регулярный характер. Для этого обе страны должны назначить переговорные команды. Этот процесс будет сформирован в ближайшее время.

Переговоры между российскими и американскими представителями прошли во дворце Дирия, принадлежащем королевской семье Саудовской Аравии. Российская делегация состояла из министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова, а США представили госсекретарь Марк Рубио, советник президента Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Рабочая встреча продлилась 4,5 часа.