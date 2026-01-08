Глава Колумбии выложил фото ягуара и орлана после разговора с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети Х фото ягуара и белоголового орлана после разговора с Дональдом Трампом. Эти животные являются национальными символами Колумбии и США.

«Мы с президентом Трампом обсуждали в том числе наши разные взгляды на отношения США с Латинской Америкой», — написал Петро.

Президент Колумбии призвал США к миру и поддержке глобальной демократии. Он отметил, что Латинская Америка обладает огромным потенциалом в сфере чистой энергии, который можно раскрыть при инвестициях в 500 миллиардов долларов.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле. Лидер страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Их обвинили в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Американский президент оценил звонок президента Колумбии Петро. Также он сообщил о переговорах по предстоящей встрече с колумбийским лидером.

Ранее Трамп обвинил Петро в производстве кокаина и намекнул на возможную операцию против него. Президент Колумбии после угроз со стороны США заявил о готовности снова взять в руки оружие. Также Петро заявил, что США стали первой страной в мире за всю историю человечества, которая бомбила столицу Южной Америки. Он сравнил бомбардировку Каракаса США с налетом на Герники Гитлера.