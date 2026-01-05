«Друзья не бомбят». Президент Колумбии заявил, что Трамп хуже Гитлера

Густаво Петро сравнил бомбардировку Каракаса США с налетом на Герники Гитлера

Sebastian Barros/Keystone Press Agency
Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

США стали первой страной в мире за всю историю человечества, которая бомбила столицу Южной Америки. Об этом в  соцсети Х написал президент Колумбии Густаво Петро.

«Даже Нетаньяху, Гитлер, Франко или Салазар этого не делали. Какой ужасный знак отличия, ведь южноамериканцы не забудут его еще поколениями», — отметил он.

Латинская Америка способна понимать, торговать и взаимодействовать с миром. Мы, подчеркнул Петро, смотрим не только на север, но и во все стороны.

«Но первую южноамериканскую столицу, подвергшуюся бомбардировкам, как и бомбардировку Герники Гитлером, нельзя забывать. Друзья не бомбят», — заявил Петро.

Президент Колумбии после угроз со стороны США заявил о готовности снова взять в руки оружие. Трамп обвинил Петро в производстве кокаина и  намекнул на возможную операцию против него.

Утром 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость». Были нанесены удары по Венесуэле, а лидера страны Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес захватили и вывезли. Их обвиняют в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков. Меньше чем через час им  зачитают обвинение в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Мадуро уже доставили в суд для первого слушания по делу о наркоторговле. У здания начался стихийный митинг: протестующие требуют освободить президента Венесуэлы.

Мадуро обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Его подозревают в связях с наркокартелями, которые доставляли тысячи тонн кокаина в США. Если его признают виновным, ему грозит пожизненный срок.

