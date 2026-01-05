Президент Колумбии пригрозил взять в руки оружие после угроз со стороны США

Президент Колумбии Густаво Петро после угроз со стороны США заявил о готовности снова взять в руки оружие. Об этом он написал в соцсети X .

«Если вы задержите президента, которого любит и уважает значительная часть моего народа, то вы выпустите на волю народного ягуара. <…> Хотя я не был военным, я знаю о войне и подпольной борьбе. Я поклялся больше не притрагиваться к оружию с момента подписания мирного договора 1989 года, но ради родины я снова возьмусь за оружие, чего я не хочу», — отметил президент.

Все колумбийские солдаты получили указание: любой командир органов безопасности, который поставит флаг США выше флага Колумбии, будет немедленно уволен. Колумбийский президент выразил доверие своему народу и призвал его защитить главу государства от незаконных нападений.

Президент подчеркнул, что силы безопасности должны применять оружие только против захватчиков, а не против граждан. Петро также решил уволить нескольких полковников из разведки за предоставление ложной информации, которая могла нанести вред государству.

Президент США Дональд Трамп обвинил Петро в производстве кокаина и намекнул на возможную операцию против него. Демократ обвинил лидера Колумбии в создании фабрик по производству наркотиков. Американский президент заявил, что может провести в его стране операцию, аналогичную той, что произошла в Венесуэле, где спецназ захватил и вывез в США президента Николаса Мадуро.

В ночь на 3 января в Каракасе, столице Венесуэлы, прогремели мощные взрывы. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.