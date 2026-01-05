Трамп пригрозил Колумбии операцией по типу венесуэльской

Президент США Дональд Трамп допустил проведение военной операции в Колумбии, пригрозив ее лидеру Густаво Петро. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься», — заявил глава Белого дома.

Трамп обвинил Петро в том, что у него есть кокаиновые заводы и фабрики. Американский лидер открыто заявил, что может организовать в его стране такую же операцию, как и в Венесуэле, где спецназовцы захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро.

Ранее колумбийский лидер опубликовал в соцсетях обращение, заявив, что США бомбят ракетами Каракас, а также призвал ООН и Организацию американских государств созвать экстренное заседание.